Nível das águas do Rio Vermelho baixa mais de 2,3 m em 48 horas

O arrefecimento do nível das chuvas torrenciais que caíram na cidade e região nos últimos dias já mostra um resultado mais animador, já que nas últimas 48 horas, o nível das águas do Rio Vermelho baixou mais de 2,3 metros, apresentando cerca de 3,80 m na manhã de hoje (23), se comparado aos 6,12 m verificados na tarde de terça-feira (21), por volta das 17h.

Todavia o coordenador municipal da Defesa Civil João Garcia, o popular João Moto Táxi, explicou que, desde a terça-feira (21) a DC não tem recebido pedido de ajuda, e que as cinco famílias atingidas pelas águas no começo da semana, permanecem no local, já que o nível das águas recuaram bastante, deixando a situação sob controle e mais tranquila, pois está mais longe do nível considerado de alerta para o Rio Vermelho é de 5,30 metros.

Garcia repassou ainda que a Defesa Civil continua mobilizada e na tarde desta quinta-feira (23) estava juntamente à equipe da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, tentando remover uma família que se encontrava estabelecida numa área de risco no Jardim Liberdade, tentando convencê-la a se mudar para outro local, sendo subvencionada pela prefeitura através do aluguel social.

Todavia, o coordenador da Defesa Civil, externa que a instituição vai permanecer mobilizada, já que o período das chuvas ainda não acabou, e em caso de necessidade, atuará prontamente na defesa das famílias que por ventura vierem a precisar de ajuda, caso a situação volte a se complicar.

“Nós estamos juntamente a Secretaria de Habitação e Assistência Social visitando famílias que se encontram em locais de risco espalhadas em diversos bairros da cidade, tentando convencê-las do perigo iminente, e removê-las para um local seguro”, argumentou o coordenador da Defesa Civil.

No entanto, é bom reforçar, que apesar do nível das águas terem baixado substancialmente nas últimas 48 horas, as instituições de assistência social, defesa e, o poder público municipal de uma forma geral, estarão mobilizados para atuarem prontamente caso necessário, até que a situação volte ao normal, com o fim do período chuvoso.