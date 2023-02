Nível do Rio Vermelho começa a baixar nesta quarta-feira

O nível do Rio Vermelho registrou 5,15 metros, por volta das 9h15 desta quarta-feira (22), o que significa estar fora do nível de alerta e risco de enchente. Duas horas antes, o índice medido estava em 5,45 metros. No entanto, mesmo com o rio apresentando tendência de baixa nas últimas horas, a Defesa Civil de Rondonópolis segue em estado de prontidão, pois o período é chuvoso.

“O rio vem apresentando tendência de baixa nas última horas. Seguimos monitorando a situação, já que esta época do ano chove muito. Nesta manhã, constatamos que as casas que foram alagadas, já não se encontravam mais”, informou o coordenador da Defesa Civil, João Garcia, o João Mototáxi.

O índice considerado de alerta para o Rio Vermelho é de 5,30 metros. Ontem, o nível do rio, por causa do aumento das chuvas que caíram nos últimos dias, principalmente na região da nascente, no município de Poxoréu, subiu cerca 1,5 metros em 24 horas e chegou a 6,12m, por volta das 17h, o maior índice registrado nos últimos dez anos, segundo dados da Defesa Civil.

A elevação do Rio Vermelho levou ao alagamento do Parque das Águas, que está em reforma, e também de parte da Rua Rosa Bororo, nas imediações da Ponte Marechal Rondon, que chegou a ter o trânsito interrompido na altura da Avenida Amazonas.

Prontidão

A força-tarefa, que foi montada pela Prefeitura, permanece de prontidão para atender qualquer emergência, conforme informou o coordenador da Defesa Civil.

O serviço reúne equipes da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Secretarias de Agricultura, de Promoção e Assistência, Habitação, Meio Ambiente e Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), por meio da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. O telefone de contato com a Defesa Civil Municipal (66) 9 9929-9782.