No México, Mato Grosso endossa criação de Grupo de Mulheres pelo Clima e Florestas

Mato Grosso é signatário da criação do Grupo de Mulheres pelo Clima e Florestas, que visa incentivar a participação feminina nas discussões estratégicas e nas decisões sobre conservação do meio ambiente. A criação do grupo aconteceu durante a 13ª reunião anual da Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Floresta (GCF Task Force), na cidade de Mérida, no México.

O vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, assinou o documento junto aos governadores de estados subnacionais que possuem florestas tropicais. A iniciativa garante a representatividade de gênero nas atividades do GCF Task Force, e estimula o protagonismo nas pautas ambientais.

Para a secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, a reunião do México marca um avanço na política de gênero. “Fui a primeira mulher a presidir o Fórum de Secretários do Meio Ambiente da Amazônia Legal do Brasil, de outubro de 2019 a outubro de 2021. Fiquei imensamente feliz por estar aqui no momento em que assinamos um acordo pela política de gênero na Força-Tarefa”, destaca.

Ela lembra ainda que até alguns anos ela era a única secretária mulher entre os gestores de Meio Ambiente de Estados da Amazônia Legal. Atualmente, entre as nove secretarias, cinco são chefiadas por mulheres, representando a maioria das cadeiras no Fórum de Secretários.

Para a gestora, outros compromissos assumidos por Mato Grosso, como a iniciativa de monitoramento conjunto das florestas, de incentivo à bioeconomia e de colaboração com a Câmara Técnica da Amazônia, são resultados importantes da participação no encontro.

“A nossa maior riqueza está na conservação das florestas e da água. O nosso objetivo é sempre compatibilizar o uso da terra com a conservação dos recursos naturais, por isso a nossa política ambiental está construída em três pilares: produzir, conservar e incluir a população para garantia de renda aliada a conservação”, afirma.

A troca de experiências também é um ponto alto do evento, o que permite um intercâmbio de boas práticas para a conservação, para proteger os recursos naturais e garantir uma vida de qualidade para a população.

Governadores para o Clima e Floresta

Entre 7 e 10 de fevereiro acontece a 13ª reunião anual dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF-Task Force), realizada no Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, em Mérida, no México. Mato Grosso é um dos estados subnacionais que atuam em rede para promover a governança de questões climáticas, a Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (Redd+), com a colaboração crescente entre os membros. Juntos, os membros do GCF detêm cerca de um terço das florestas tropicais do mundo.