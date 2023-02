Nova série estrelada por Milo Ventimiglia cria expectativas entre os fãs de This is Us  

Após o sucesso em This is Us, Milo Ventimiglia está pronto para assumir um novo papel. O ator irá protagonizar um vigarista na The Company You Keep, série que já está dando o que falar, mesmo antes de estrear.

Em The Company You Keep – que estreia dia 19 de fevereiro no canal ABC – Ventimiglia interpreta Charlie Nicoletti, um vigarista de alto risco que vem de uma família de criminosos com ideias semelhantes. Uma noite, Charlie conhece Emma Hill (Catherine Haena Kim), uma agente disfarçada da CIA. Os dois passam uma noite apaixonante juntos, o que os leva a uma história de amor. No entanto, mal sabem Charlie e Emma que suas vidas profissionais estão prestes a colidir.

No Brasil, a série deverá chegar pela plataforma Star Plus em algum momento de 2023.

Produção da série

The Company You Keep foi desenvolvido por Julia Cohen, roteirista de séries como A Million Little Things e Quantico, e Phil Klemmer, que trabalhou em DC’s Legends of Tomorrow e Veronica Mars. O diretor de Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, também é produtor executivo. Além disso, Jon Huertas, que estrelou ao lado de Ventimiglia em This Is Us como Miguel, dirigirá alguns episódios.

Além de Ventimiglia e Kim, o elenco inclui Sarah Wayne Callies, Tim Chiou, James Saito, Freda Foh Shen, Felisha Terrell, Polly Draper e William Fichtner.