Nova Zelândia declara estado de emergência após passagem de ciclone

O governo da Nova Zelândia declarou estado de emergência nacional nesta terça-feira (14), após a passagem do ciclone Gabrielle pela Ilha Norte, onde destruiu estradas, inundou casas e deixou 100 mil pessoas sem acesso à energia elétrica.

“Foi uma noite difícil para os neozelandeses. Muitas famílias foram deslocadas, muitas casas estão sem energia”, declarou o primeiro-ministro Chris Hipkins. “Há grandes danos em todo o país”, acrescentou.

A declaração do estado de emergência foi assinada pelo ministro de Gestão de Emergências, Kieran McAnulty, que citou um “evento climático sem precedentes”.

As imagens mostram a destruição: deslizamentos de terra em rodovias, casas enterradas pela lama, árvores que derrubaram postes de energia e avenidas alagadas.

A imprensa informou que alguns moradores foram obrigados a deixar suas casas a nado em busca de locais seguros.

O ciclone Gabrielle se formou na costa nordeste da Austrália em 8 de fevereiro, antes de avançar pelo Pacífico Sul.

Esta é a terceira vez que a Nova Zelândia declara estado de emergência. As anteriores foram com os ataques contra as mesquitas de Christchurch em 2019 e durante a pandemia de covid-19 em 2020.

“Este é um desastre significativo com uma ameaça real à vida dos neozelandeses”, alertou McAnulty. O estado de emergência terá validade de sete dias.

TERREMOTO

A capital da Nova Zelândia, Wellington, foi sacudida esta quarta-feira (15) por um forte terremoto que fez tremer alguns edifícios e foi sentido por seus moradores.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o tremor foi de magnitude 5,7, com epicentro no Estreito de Cook, que separa as duas principais ilhas do país.

“Grande terremoto ali! Uma magnitude 6,0, 57 km de profundidade, 50 km a noroeste de Paraparaumu foi amplamente sentido na Ilha Norte”, disse a agência de defesa civil da Nova Zelândia.

Não houve informações imediatas sobre danos nem emitiu um alarme de tsunami.

No entanto os moradores sentiram um tremor no solo entre 10 e 20 segundos.