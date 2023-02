Número de mortos por chuvas no litoral de SP sobe para 19; governo decreta calamidade pública

A chuva que atingiu o litoral norte de São Paulo entre o sábado (18) e este domingo (19) deixou ao menos 19 mortes, 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas, segundo balanço da Defesa Civil do estado.

O temporal causou desmoronamentos que deixaram casas e moradores soterrados em diferentes bairros da região. As cidades sofrem ainda com a interdição de vias e estradas e começam a enfrentar problema de falta de água potável. Ao mesmo tempo, as celebrações de Carnaval foram canceladas em diferentes municípios, neste que é um destino turístico bastante procurado nesta época do ano.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, no litoral norte, e Bertioga, na Baixada Santista.

Após solicitação do governador, o Exército Brasileiro autorizou o emprego de tropas e meios do Comando Militar do Sudeste nas ações de suporte às vítimas das chuvas. As forças armadas disponibilizaram duas aeronaves e equipes de busca e salvamento.

Hospitais regionais em São Jose dos Campos estão em alerta para receber possíveis feridos do desastre. Caso necessário, elas poderão abrir leitos extras. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da capital também estão aptas a receber os feridos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Neste domingo, por exemplo, foi resgatada uma grávida em trabalho de parto, que passam bem.

O Estado também está providenciando insumos de saúde e medicamentos para enviar para as equipes de resgate que estão nas regiões afetadas e pretende ainda enviar mantimentos.

As ações para a desobstrução de rodovias atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte seguem em andamento pelos técnicos do Governo do Estado de São Paulo. Já foram desobstruídos parte dos pontos de interdição da Rodovia SP-055, a Rio-Santos.