O mal menor

O presidente Lula está com um abacaxi daqueles para descascar, o preço dos combustíveis. É que o prazo de desoneração dos tributos federais sobre o produto se encerrará quarta-feira e, ao que parece, ele está sem margem para prorrogar novamente a medida.

No ano passado, o então presidente Bolsonaro, por meio de Medida Provisória, além de isentar os combustíveis e a energia elétrica da incidência de impostos federais, incluiu-os no rol de bens de consumo essenciais, o que limita sua tributação em 17% pelos estados. O preço despencou. Antes da medida, chegamos a pagar 7 reais no litro da gasolina. O preço caiu para baixo de 5 reais em alguns postos.

Ao iniciar seu governo, Lula prorrogou a isenção até para amanhã, o que foi visto como negativo pelos investidores. É que, junto com a prorrogação da isenção tributária sobre os combustíveis, o que significa menos dinheiro no caixa do governo, encaminhou a Proposta de Emenda à Constituição para retirar o Bolsa Família do chamado teto de gastos, aumentando a despesa do governo em alguns bilhões de reais. Bom, não é preciso ser um gênio para ver onde isso vai dar: aumento da dívida pública.

Com um rombo bilionário nas contas, e sem qualquer anúncio de uma nova âncora fiscal que pudesse frear aumentos da dívida pública, o Banco Central manteve a taxa básica de Juros, a Selic, em 13,75% ao ano, encarecendo o crédito e, consequentemente, arrefecendo o consumo, retardando ainda mais a volta do crescimento econômico no país.

Olha em que enrascada Lula se colocou. Se não prorrogar a isenção, os combustíveis sobem de preço e aumentará a pressão sobre a inflação. Se, por outro lado, prorrogar, deixa de arrecadar impostos e não fecha as contas no final do ano, gerando inflação também. E se tiver a brilhante ideia de alterar a política de preços da Petrobrás, e a companhia deixar de dar lucro, sofre rombo nas contas públicas igualmente, já que, como principal acionista, a União tem receita com os dividendos que a empresa paga, e pode ainda gerar uma fuga de capitais dos investidores, fazendo despencar o preço de suas ações.

É um imbróglio difícil de solucionar e, por isso, Lula se reunirá hoje com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e com Jean Paul Prates, o atual presidente da Petrobrás. Diante do quadro, acredito que vão escolher o mal menor. Sem pleito eleitoral à vista, Lula não deve prorrogar da isenção de tributos sobre os combustíveis, o que pode encarecer, e muito, os preços nas bombas. Por isso, corre para o posto!