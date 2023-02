O tal do pertencimento

Ganhei uniforme e crachá aqui no Grupo Agora. Fiquei todo faceiro! Feliz como pinto no lixo, como dizem. Não sei o porquê, mas esses itens, que não passam de uma camiseta e um pedaço de plástico com a logomarca da empresa e meu nome nele estampado, deram-me o que todo ser humano busca na vida: a sensação de pertencimento.

De repente, ao vestir a camiseta e botar a fita do crachá ao redor do pescoço, tive essa enorme sensação de ser do Grupo. Vamos combinar que eu já era, né. Assinei meu contrato aos 07 de março do ano passado (Já!? Como assim?). Confesso, porém, que fui arrebatado pela emoção de pertencer ao Grupo com o simples gesto de receber meu uniforme e meu crachá.

Pode parecer coisa pueril, mas não é. Muita gente depende emocionalmente dessa sensação para (sobre)viver. Uma pessoa precisa estar conectada a algo maior que ela mesma para se sentir protegida. Isto é inato no ser humano: nascemos seres sociais, precisamos de grupos, adoramos fazer panelinhas. Conheço gente que é maltratado (literalmente) dentro de um clube de serviço, de uma igreja, de um trabalho e simplesmente não consegue sair desse ambiente tóxico porque supõe que não sobreviveria fora daquele grupo, o que não é verdade. Mas ele não sabe e fica ali sendo sugado pelo grupo ao qual pertence.

Já vi gente ficar chateada por ser tirado de um grupo de WhatsApp (dá ara acreditar!?). É tanta carência emocional que, ao ser retirada daquele grupo de mensagens, a pessoa se sente excluída emocionalmente, aviltada, ofendida. Essa infantilidade decorre dessa necessidade absurda que tem de pertencer a algo.

Pessoalmente, já me sinto pertencente a alguns círculos, os que mais me importam. Aos (quase) 50 anos, já não me incomodo mais em ser retirado de grupos de mensagens (até agradeço). Sei e sinto que pertenço a Deus, que estou Nele, que pertenço à minha família querida, e isso me é o suficiente. Mesmo assim, não deixei de ficar agradecido pelo fato de, também, ter o meu uniforme e crachá aqui. Pertenço ao Grupo Agora de Comunicação, pois!

Sabe como é que a gente resolve essa necessidade da sensação de pertencimento? Descobrindo, afinal, que, no fundo no fundo, você pertence a você mesmo, que não deve sua vida a ninguém, senão a Deus que a deu. Não estou fazendo uma apologética do individualismo, até porque sei da importância do trabalho em equipe. Mas é preciso que essa sensação boa de pertencimento não se torne uma carência, uma necessidade. Daí, não fica legal. Pertença-se, pois, plenamente, a si próprio e ficará livre para pertencer ao grupo que lhe convier!