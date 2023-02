Operação da Polícia Civil apura maus-tratos contra animais domésticos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), junto a Diretoria de Bem Estar Animal de Cuiabá e Centro de Zoonoses de Várzea Grande, deflagrou na manhã desta quinta-feira (02), a terceira fase da Operação Sansão, com foco no combate ao crime de maus-tratos de animais domésticos.

A operação deu cumprimento a 12 ordens de serviço com finalidade de investigar denúncias recebidas pela Dema relacionadas a ocorrências de maus-tratos de animais domésticos, em Cuiabá e Várzea Grande. Durante os trabalhos da operação, três cachorros foram encontrados em situação de maus-tratos, sendo os donos autuados em flagrante pelo crime.

Segundo a delegada titular da Dema, Liliane Murata, durante as ações, também foi realizado o trabalho de orientação sobre as denúncias encaminhadas para especializada e sobre as sanções aplicadas àqueles que mantém o animal em regime de maus-tratos.

“A Dema está vigilante sobre a questão de maus-tratos de animais domésticos e que qualquer infração praticada contra os animais será devidamente aplicada a norma penal em face do infrator”, disse a delegada.

O crime de maus-tratos de animais domésticos é punido com reclusão de 2 a 5 anos, além multa, proibição da guarda do animal. Em caso de morte do animal, a pena poderá ser acrescida de 1/3 a 1/6 e multa pode variar de um a 40 salários-mínimos.

Nome da operação

O nome Sansão faz referência ao cachorro da raça pitbull, que teve suas patas traseiras arrancadas por agressores com o uso de um facão, em junho de 2020 no estado de Minas Gerais.

Com ajuda de uma prótese desenvolvida em Denver, nos Estados Unidos, e doado pela associação de proteção animal Patas Para Você, o cachorro começou a andar novamente.