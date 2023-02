Operações de fiscalização prendem 224 pessoas dirigindo inabilitadas e 128 por embriaguez ao volante

As 45 operações integradas de fiscalização de trânsito realizadas no mês de janeiro em Cuiabá e Várzea Grande resultaram na prisão de 224 pessoas flagradas na direção de veículos sem possuir habilitação e de 128 pessoas por embriaguez ao volante. Os números são das ações realizadas diariamente pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), em parceria com as demais forças de segurança pública do Estado e nas operações Lei Seca.

“Os flagrantes de pessoas inabilitadas na condução de veículos têm sido recorrentes em todas as nossas operações de fiscalização. Conduzir veículo sem possuir a CNH coloca em risco a vida de todos no trânsito e a pessoa responde por infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito seguro é responsabilidade e direito de todos, e cada um precisa fazer a sua parte”, destacou o coordenador de Conformidade Legal do Detran-MT, Joel Almeida de Sousa.

Foram 3.110 veículos fiscalizados nas ações. Destes, 993 foram autuados e 756 removidos. Também foram realizados 3.187 testes de alcoolemia e confeccionados 1.472 Autos de Infração de Trânsito, sendo 307 por condução de veículo sob efeito de álcool.

O condutor que apresentar índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido no teste do etilômetro é preso em flagrante, deve pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e tem a CNH suspensa, além de responder por crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Todos os dias, a equipe de fiscalização do Detran, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, está nas ruas com o objetivo de promover a segurança viária, preservar a vida e a ordem pública.

“O foco das operações é coibir as infrações de trânsito como dirigir sem a CNH, utilizando o celular, sob efeito de álcool, sem usar o cinto de segurança, assim como o transporte inadequado de crianças, dentre outras infrações”, explicou a fiscal de trânsito do Detran-MT, Raphaela Bueno.

Para a diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale, as atividades de fiscalização de trânsito são importantes instrumentos para promover a mudança de comportamentos inadequados de condutores, reduzindo o número de sinistros, lesões e mortes no trânsito.

Investimentos

Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado, por meio do Detran-MT, investiu mais de R$ 1,6 milhão no aparelhamento da fiscalização de trânsito com a aquisição de etilômetros, rádios comunicadores, talonário eletrônico para confecção dos Autos de Infração, novo fardamento e novos contratos de locação de viaturas caracterizadas para a execução das operações.

“Um avanço que melhorou consideravelmente as atividades de fiscalização de trânsito do Detran-MT”, disse a diretora Adriana Carnevale.

De 2019 a 2022 foram realizadas 720 operações diárias de fiscalização do Detran com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Segundo a diretora, a intenção é sensibilizar a população de que a segurança no trânsito é prioridade e a valorização da vida é imprescindível para toda sociedade.