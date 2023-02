Pacientes denunciam falta de atendimento por paralisação médica no PA Infantil e UPA

“Já tem umas 3 a 4 horas que estamos aqui. Ali dentro está lotado” esse é o relato do Célio Mesquita. Ele é avô de um menino de 4 anos e fez o desabafo enquanto aguardava atendimento para o neto no Pronto Atendimento Infantil (PAzinho), na manhã desta segunda-feira (13), em Rondonópolis (MT).

A equipe de reportagem do GRUPO AGORA recebeu várias denúncias de pacientes que buscam atendimentos nas unidades de saúde da cidade. Eles alegam falta de atendimento, remédios, entre outras situações.

“Na recepção, as meninas me informaram que os médicos não estão atendendo por falta de salário, reivindicando salário. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito e para a Secretária de Saúde, onde eles estão colocando os impostos que nós pagamos? Quando é época de política, eleição, eles saem de casa em casa batendo nas costas

dos eleitores e quando eles ganham eles se acomodam, não olham pela necessidade do povo. Eu gostaria que eles estivessem aqui para ver, eu gostaria que eles se colocassem no lugar de um pai, uma mãe que está aqui no PAzinho com a criança doente. Será que eles não têm coração para ver o sofrimento da criança. Eu faço um apelo para o prefeito. Prefeito legaliza o pagamento da saúde. Dinheiro tem, dinheiro vem” desabafa o avô.

Por meio de nota a Prefeitura afirma que fez uma negociação com os médicos da UPA e do Pronto Atendimento Infantil e que os profissionais desistiram de paralisar os serviços.

NOTA NA ÍNTEGRA

A Secretaria Municipal de Saúde informa que fez uma negociação com os médicos da UPA e do Pronto Atendimento Infantil com a garantia de regularização dos pagamentos de salários ainda esta semana e os profissionais desistiram da paralisação, mantendo os atendimentos normalmente.