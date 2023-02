Pai é preso no enterro da própria filha de 27 dias após laudo indicar abuso sexual

O Balanço Geral trouxe nesta terça-feira (14) o caso de uma recém-nascida com 27 dias de vida que morreu após ser abusada pelo próprio pai, de 27 anos, na cidade de Cabo Frio (RJ). O criminoso, que fingiu não ter feito nada, foi descoberto pelos médicos que fizeram a autópsia e acabou preso durante o enterro da filha.

O primeiro a perceber que havia algo de errado foi o técnico do Instituto Médico Legal (IML), que constatou a causa da morte como abuso sexual. Segundo o delegado do caso, Renato Perez, a polícia conseguiu obter informações suficientes para provar a participação do pai na morte da criança e assim foi solicitada a prisão temporária do criminoso, que foi deferida. “Pleiteamos junto ao plantão judiciário e, com isso, efetuamos a prisão temporária”, disse ele. O suspeito já tinha um mandato de prisão em aberto contra estupro de vulnerável.

Segundo investigações, o pai teria dito para a mãe da criança que iria acalma-la antes de dormir, para que ela dormisse bem, porém, no dia seguinte, a bebê amanheceu morta.

Os agentes da Polícia Civil vão ouvir parentes e amigos próximos do casal para obter mais informações e esclarecer o caso.