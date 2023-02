Paraná aumenta o salário mínimo para R$ 1,7 mil, o maior do país

O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou na terça-feira (7) que assinou o decreto que oficializa o reajuste do salário mínimo regional. Serão quatro faixas salarias e haverá aumento em todas elas, segundo divulgou o chefe do executivo estadual.

Como era e como vai ficar:

Faixa 1 – de R$ 1.617,00 para R$ 1.731,02 (Agropecuários, florestais e da pesca)

Faixa 2 – de R$ 1.680,80 para R$ 1.798,60 (Serviços administrativos, serviços gerais, reparação, manutenção, vendedores do comércio em lojas e mercados, e trabalhadores domésticos

Faixa 3 – de R$ 1.738,00 para R$ 1.859,19 (Empregados na produção de bens e serviços industriais)

Faixa 4 – de R$ 1.870,00 para R$ 1.999,02 (Técnicos de nível médio, aumento de 0,92%).

O mínimo regional não se aplica aos empregados que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, nem aos servidores públicos.

O reajuste foi calculado levando em consideração a mesma estimativa de reajuste na parte correspondente ao comparativo com o Salário Mínimo Nacional (fixado em R$ 1.302,00), gerando equivalência de aumento, e na parte restante, referente à diferença entre os mínimos nacional e estadual (já que o estadual é sempre maior), o aumento foi feito com base na evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 5,93%.