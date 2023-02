Passageiras são expulsas de voo após brigarem no tapa por assento dentro de avião

Um grupo de mulheres se agrediu fisicamente logo após o embarque de um voo da Gol, que seguiria de Salvador para o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista na última quinta-feira (2). Segundo a companhia aérea, a briga aconteceu antes da decolagem, e as pessoas envolvidas foram desembarcadas e não seguiram viagem.

A confusão teria começado após uma passageira, que viajava com o filho autista, ter colocado o menino em um assento na janela que não era o dele. A ocupante chegou e exigiu que a criança saísse do lugar. A discussão começou, e as famílias das duas mulheres se envolveram na briga.

Imagens recebidas pela Record TV mostram as mulheres se agredindo fisicamente e puxando o cabelo umas das outras. Em meio ao caos e gritaria, os comissários de bordo do avião e outros passageiros tentam encerrar a confusão.

As mulheres continuaram a briga e foram retiradas da aeronave antes da decolagem. Em nota, a Gol lamentou o ato de violência e reforçou que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na segurança.