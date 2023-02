Peixe na alimentação: saiba quais são os benefícios dessa escolha! 

O consumo de peixes auxilia na função cerebral saudável e beneficia especificamente os bebês em termos de desenvolvimento da visão e do sistema nervoso.

Os micronutrientes e vitaminas como selénio, zinco, iodo, vitamina E, A, B2 e D, presentes nos peixes, ajudam no desenvolvimento do cérebro, função cardíaca e reforço do sistema imunológico.