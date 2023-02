PM e agente da PRF brigam por causa descarte de lixo e um deles é baleado

Um sargento da Polícia Militar foi encaminhado ao hospital com possível traumatismo craniano e um agente da Polícia Rodoviária Federal foi atingido com um tiro após se envolverem em uma briga por descarte de lixo. O desentendimento aconteceu na noite de domingo (26), próximo a um condomínio de luxo na região de Coxipó-MT.

Segundo informações, o agente da PRF e um irmão dele estavam jogando lixo em um terreno, que fica aos fundo do condomínio e o local pertence a um PM.

O militar passava no momento quando viu o descarte de lixo ilegal e irritado começou atirar contra a dupla. O agente da PRF foi até a caminhonete, pegou uma arma e revidou, quando acabaram as munições, eles entraram em luta corporal.

O irmão do agente também entrou na briga e atingiu com chutes e murros a cabeça do sargento.

A equipe de resgate foi acionada, socorreu as vítimas e as encaminhou ao Hospital Municipal de Cuiabá. O PM apresentava suspeitas de traumatismo craniano e o agente da PRF foi atingido com tiro no pé.