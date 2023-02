Polícia Civil apreende 10,8 mil m³ de madeira extraída em área de conservação

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) apreendeu um caminhão com mais de 10,8 mil m³ de madeira extraída ilegalmente de unidades de conservação, em Colniza, e prendeu em flagrante um homem suspeito do crime.

O proprietário da área, que não estava no local no momento da ação policial, foi identificado e responderá em inquérito policial pelo crime.

A equipe da Dema realizava diligências na região do Mosaico do Apuí, onde encontram-se unidades de conservação, incluindo a Estação Ecológica Igarapés de Juruena, quando viu um caminhão carregado com toras de madeira, dentro de uma propriedade rural.

Os policiais encontraram o condutor do caminhão, que questionado, confessou que estava atuando com a extração de madeira na região. Ele disse à polícia que o proprietário da área havia contratado ele para a retirada da madeira seca e as que dessem corte, que poderiam cair no gado que ficava ao lado.

Das madeiras apreendidas, duas toras eram de “Pau Sangue” e uma de cedro marinheiro. O caminhão com as toras e um trator que também era utilizado na extração foram apreendidos e o suspeito conduzido à delegacia, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime.