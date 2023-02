Polícia Civil busca por autor de três homicídios em Rondonópolis

A Polícia Civil de Mato Grosso procura por um dos envolvidos em três homicídios ocorridos no final de novembro do ano passado, em Rondonópolis. Duas pessoas foram assassinadas e uma sofreu uma tentativa de homicídio, todos ordenados por um criminoso que está preso na penitenciária regional da Mata Grande.

O procurado, Luciano Palopoli Barros, de 37 anos, é um dos autores dos homicídios e está com a prisão preventiva decretada, deferida pela Justiça a partir das investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis.

Quem tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro do criminoso pode entrar em contato com a DHPP de Rondonópolis pelos telefones (66) 99994-5623 /(66) 99911-3598 ou 197. A identidade tem sigilo assegurado.

Mandante

A DHPP apontou ainda que E.S.B., de 27 anos, preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, ordenou de dentro da unidade prisional os crimes cometidos contra sua companheira, Bruna Andriele de Souza e outras duas pessoas. Conforme a apuração, ele teria descoberto que a companheira teve um relacionamento extraconjugal com as outras vítimas e, por não aceitar a suposta traição, ordenou os assassinatos.

O mandante foi indiciado por homicídio qualificado, por duas vezes, um homicídio tentado qualificado e associação criminosa. Em relação à mulher, ele responderá pelo homicídio com a qualificadora de feminicídio. O criminoso já estava preso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Crimes

Bruna Andriele, de 24 anos, foi encontrada em sua residência, no Residencial São José, na noite de 30 de novembro, atingida com disparo de arma de fogo na cabeça. Ela foi socorrida ainda com vida pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) ao Hospital Regional, mas foi a óbito. Conforme as informações coletadas no local, um homem vestido com blusa de frio e usando capacete arrombou a porta da casa e depois de identificar a vítima, fez o disparo.

O outro homicídio foi registrado no Jardim Iguassu. Marcos Gabriel Alves de Carvalho, de 27 anos, jogava bola em uma quadra do bairro, quando foi surpreendido por um homem alto, magro, usando blusa de frio com manga e touca, que iniciou os disparos. A vítima ainda tentou fugir, mas só conseguiu correr alguns metros e logo depois caiu.

O terceiro crime ocorreu no Jardim Serra Dourada 2, onde a vítima, de 29 anos, foi atingida com disparos de arma de fogo e socorrida por familiares. Na residência, os policiais recolheram cápsulas de calibre 9 mm.

Conforme informações coletadas, dois suspeitos invadiram a casa procurando pelo rapaz e fizeram os disparos. A vítima conseguiu fugir e abrigar-se em seu quarto, sendo socorrido posteriormente.