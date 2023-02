Polícia Civil lança operação nacional de combate a crimes de violência contra a mulher

A Polícia Civil faz o lançamento nesta segunda-feira (27), às 9h, em Cuiabá, da Operação Nacional Átria, de repressão e prevenção a crimes de violência contra a mulher. O evento contará com a presença da diretora geral da Polícia Civil, delegada Daniela Maidel, representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e das delegacias especializadas de Defesa da Mulher da Capital e de Várzea Grande.

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a participação das Polícias Civis das 27 unidades da federação. A operação foi articulada para concentrar esforços nas ações de combate a crimes de violência e amparar as vítimas, com os serviços ofertados pelo estado.

As ações serão desenvolvidas no período de 27 de fevereiro a 28 de março, com o cumprimento de mandados de prisão, apuração de denúncias de crimes de violência, instauração e conclusão de inquéritos, visitas/diligências e atendimentos a vítimas de violência e palestras.