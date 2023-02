Polícia Civil localiza corpo de investigador aposentado, vítima de latrocínio

A Polícia Civil localizou na tarde desta quinta-feira (23) o corpo do investigador aposentado Derli José Alves, que estava desaparecido há dois dias. O autor do crime, de 25 anos, foi preso em flagrante depois de se apresentar na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá nesta quinta-feira.

A DHPP identificou a autoria do crime desde a data em o policial desapareceu e, desde então, as equipes policiais realizaram buscas para a localizá-lo. O advogado do investigado o apresentou na DHPP nesta tarde de quinta-feira, quando ele indicou o local onde o corpo do policial civil foi deixado.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá seguiu para as buscas, na região do Distrito do Sucuri, e localizou o corpo de Derli em uma área de mata, próximo ao rodoanel da Capital.Também foram localizadas as armas utilizadas no homicídio da vítima.

As diligências contaram com a colaboração de equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e da Polinter.

A Polícia Civil segue com as diligências para encontrar o veículo do investigador aposentado, uma camionete Hilux que foi levada pelo autor do crime. O investigado confessou ainda que contou com o auxílio de um comparsa na ação criminosa, que também já está identificado pela DHPP.

O delegado Caio Fernando Albuquerque explica que o autor será autuado pelos crimes de roubo seguido de morte consumado, tentativa de homicídio qualificada e ocultação de cadáver. O delegado representará à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva. “As buscas foram ininterruptas desde que a Polícia Civil, em mais de 48 horas foi comunicada sobre o desaparecimento do investigador e da tentativa de homicídio contra sua companheira”, apontou Caio Fernando.

Derli José se aposentou da Polícia Civil de Mato Grosso em junho de 2010. A última lotação dele foi na antiga Delegacia do Carumbé, no bairro Planalto.

Desaparecimento

O policial civil estava desaparecido desde a noite de terça-feira (21), da propriedade onde morava, no Parque Itaguaí, localizado na Rodovia Emanoel Pinheiro, na Capital.

A Polícia Civil foi acionada, inicialmente, para atendimento a uma ocorrência envolvendo o furto de uma camionete Hilux, que pertence ao policial. Um irmão da vítima informou à equipe da DHPP que foi avisado de que sua cunhada tinha sido atingida por disparos de arma de fogo na chácara, foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal.

Antes de ser socorrida, a mulher do investigador aposentado conseguiu enviar áudios a familiares contando que na terça-feira ela foi até um barracão da propriedade e viu o genro do policial lavando as mãos sujas de sangue. Ao perguntar o que estava acontecendo, o homem fez disparos contra a mulher, que a atingiram na cabeça, e ela desmaiou. Quando ela recobrou a consciência, o suspeito havia fugido da chácara levando a caminhonete e pertences do policial.

A mulher está hospitalizada, em estado grave.

Equipes da DHPP e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos realizaram diligências na propriedade, junto com um irmão de Derli José, para coletar informações que pudessem levar ao paradeiro do policial, além de buscas nas proximidades da chácara. A Perícia Técnica também esteve no local coletando evidências. Também foram feitas buscas nas proximidades.

A filha do policial foi ouvida na DHPP e um celular dela foi apreendido para investigação. Ela passa a ser também investigada no inquérito policial.