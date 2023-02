Polícia Civil prende criminoso por abuso sexual, agressão e tentativa de homicídio contra a ex-companheira

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 30 anos que agrediu, cometeu estupro e tentou matar a ex-companheira na cidade de Ribeirão Cascalheira – MT.

A prisão contou com apoio da 1ª Delegacia de Barra do Garças, onde foi cumprido o mandado judicial.

Os crimes ocorreram em Ribeirão Cascalheira, onde a vítima teve um relacionamento abusivo com o investigado, por pouco mais de um ano. Durante esse período, ela sofreu abusos sexuais diversas vezes. No último, ocorrido no final de janeiro deste ano, o criminoso invadiu a casa da vítima, a agrediu violentamente e a obrigou a engolir um preservativo masculino usado.

Com a investigação instaurada, o delegado Flávio Leonardo representou pela prisão preventiva do suspeito, que teve parecer favorável do Ministério Púbico e foi deferida pelo juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira.