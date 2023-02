Polícia Civil prende sete suspeitos por tráfico de drogas e estelionato

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) desarticulou na quinta-feira (23), um endereço no bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá, utilizado para cometimentos de tráfico de drogas e estelionato.

Ao todo 7 homens foram detidos e autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa, fraude eletrônica tentado em concurso de agentes. Vários aparelhos celulares e porções de maconha foram apreendidos.

A ação foi realizada pela equipe da DRE em cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, por meio do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), visando combater o tráfico de drogas.

Na casa, alvo da ordem judicial, situada no bairro Bordas da Chapada, os policiais civis localizaram setes indivíduos fazendo uso de maconha. Com eles foram apreendidos com vários celulares e dinheiro.

Ao serem entrevistados, os envolvidos alegaram que todos os dias vão até o local para consumirem entorpecentes e praticarem o crime de estelionato, através da plataforma virtual OLX.

Na ocasião foi constatado que no imóvel funcionava um “escritório” para a prática de golpes, inclusive no momento da abordagem policial, alguns suspeitos quebraram os respectivos celulares.

Diante dos fatos, os aparelhos foram apreendidos e encaminhados junto com os suspeitos para a DRE. Durante análise dos celulares foram verificadas várias fraudes eletrônicas cometidas pelo grupo, inclusive identificando uma vítima no Estado de São Paulo. Contudo não obtiveram êxito no golpe por circunstâncias alheias a vontade dos suspeitos.

Com base no flagrante, os conduzidos foram interrogados e autuados por tráfico de drogas, associação criminosa, fraude eletrônica tentado em concurso de agentes. Após a confecção dos autos, os presos foram colocados à disposição da Justiça.

A vítima do Estado de São Paulo agradeceu o empenho dos policiais civis da DRE, por tirar de circulação suspeitos que causam tantos transtornos para muitas vítimas, principalmente pessoas idosas.