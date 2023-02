Polícia Civil recupera aproximadamente R$ 4,1 mil subtraídos de vítima de estelionato

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em apoio a Delegacia de Alto Araguaia , recuperou o valor de R$ 4,1 mil subtraídos de vítima de estelionato.

No sábado (18.02) a comunicante de 59 anos procurou a Delegacia de Alto Araguaia para registrar a ocorrência, após cair no golpe do perfil falso e transferir via PIX o valor de R$ 4,1 mil.

A vítima narrou que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, de uma pessoa se passando por sua filha e pedindo dinheiro. Enganada, ela realizou o pagamento para a conta bancária indicada pelo golpista.

Somente depois de efetuar a transferência do dinheiro, percebeu que havia sido vítima de golpe por meio eletrônico.

Diante dos fatos, os policiais civis de Alto Araguaia solicitaram apoio à equipe da DRCI, a qual conseguiu por meio de bloqueio bancário recuperar o valor subtraído da vítima.

As investigações continuam visando identificar os envolvidos no crime.