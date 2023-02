Polícia Militar realiza ‘Operação Contenção’ em Rondonópolis

A abertura da ‘Operação Contenção’ aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), com equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), 14º Companhia Independente Polícia Militar de Força Tática (14º CIPM-FT) e Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER). A ação aconteceu na avenida Presidente Médici com a rua Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Rondonópolis-MT.

A ‘Operação Contenção’ segue até o dia 28 de fevereiro e o objetivo é a manutenção dos indicadores de ocorrências anuais da Segurança Pública.

“Nós fazemos o acompanhamento através do observatório anuário de violência de Segurança Pública, então é feito o comparativo para os fins de operações”, informou o Tenente Coronel Osório, comandante do 5º BPM.

O Coronel argumenta que é fundamental a participação da população com a Polícia Militar fazendo denúncias via 190 ou no 0800 – 653939.