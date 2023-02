Polícia Militar resgata quatro pessoas de cárcere privado e prende dupla

Quatro pessoas foram resgatadas de cárcere privado na madrugada deste sábado (18.02) no bairro Novo Mato Grosso em Várzea Grande, por policiais militares do 4º Batalhão e da 25ª Companhia Independente.

Na ação, um homem de 18 anos foi preso e um menor de 16 anos apreendido por sequestro, roubo, ameaça, extorsão e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as vítimas foram rendidas por um grupo enquanto estavam em um veículo de luxo modelo Porshe Cayene, em Cuiabá.

Os policiais chegaram até o cativeiro com a localização de um dos celulares da vítima e prenderam a dupla em flagrante. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, com quatro munições.

No local, os policiais encontraram uma das vítimas amarradas com as mãos para trás.

Aos militares, as vítimas informaram que constantemente era ameaçadas de morte. Os suspeitos ainda fizeram ‘roleta russa’ e ameaçaram quebrar os braços e pernas de uma das vítimas, caso o veículo tivesse rastreador.

Ainda conforme as vítimas, os suspeitos fizeram diversas transferências bancárias, via Pix, cujo valor total é de aproximadamente R$ 50 mil.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer. Até o fim do registro da ocorrência o carro não havia sido localizado.