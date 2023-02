Polícia solta homem mesmo após ele confessar ter estuprado enteada de 9 anos

Um homem foi solto, na noite de terça-feira (7), mesmo após confessar ter estuprado a enteada de 9 anos em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.

O acusado havia sido encaminhado para a delegacia após a criança ter relatado à avó de consideração, que é mãe do abusador, que ele estava praticando atos sexuais com ela. O último abuso, em que houve a penetração, ocorreu no domingo (5).

Com o relato da neta, a mulher informou à mãe da menina e, juntas, foram à Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato para realizar o atendimento médico.

Na unidade, a criança foi submetida a exames, entre eles o de urina, que indicou um possível crime sexual. Também foram constatadas lesões nas partes íntimas dela.

De acordo com uma técnica de enfermagem que atendeu a menina, a avó e a mãe suspeitavam dos abusos e, por isso, solicitaram os exames. Ainda segundo a profissional, a garota chegou a relatar que os episódios ocorriam havia cerca de dois anos.

Equipes da Polícia Militar Metropolitana foram chamadas ao hospital e, no local, conversaram com as responsáveis pela vítima.

A mãe do abusador afirmou aos agentes que o filho estava em sua casa e passou o endereço. Eles se deslocaram até a residência, onde o localizaram e realizaram a prisão.

Segundo o homem, de 27 anos, ele possui um relacionamento de cerca de três anos com a mãe da menina. Ele confessou aos agentes que cometeu o estupro.

Em seguida, filha, mãe, avó e enfermeira foram até a delegacia, onde denunciaram o caso e registraram um boletim de ocorrência.

O suspeito chegou a ser encaminhado para o local, mas foi liberado após o delegado de plantão afirmar que não iria prendê-lo por não configurar flagrante.

O repórter Thiago Gardinali, da Record TV, chegou a conversar com o homem após ele ser solto. Ele afirmou que está arrependido.

Posteriormente, a criança será levada ao Hospital Pérola Byington, em São Paulo, para a realização de exames que vão confirmar o caso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia do município de Francisco Morato.