Policial militar acompanhado do filho de 5 anos é esfaqueado após briga de trânsito

Um policial militar de folga foi esfaqueado ao entrar em uma discussão de trânsito, na rua Maria Amália Lopez Azevedo, no Tremembé, zona norte de São Paulo, por volta das 23h40 do último sábado (25).

Claudio da Fonseca, de 49 anos, dirigia um carro, acompanhado do filho de 5 anos, de duas crianças e de duas amigas, quando se envolveu em uma briga. O policial contou à reportagem que chamou a atenção de um motorista depois de uma ultrapassagem indevida.

Revoltado, o homem começou a xingar Claudio e a gritar: “Se você for homem de verdade, você vai parar o carro!”. O policial, então, estacionou, e eles entraram em luta corporal.

As amigas tentaram apartar a briga, porém, em determinado momento, o motorista correu até o porta-malas do carro, pegou uma faca e desferiu dois golpes na perna do policial. O homem —que ainda não foi identificado — fugiu do local sem prestar socorro.

Como as mulheres não tinham carteira de motorista, Claudio teve que dirigir até o Centro Médico da Policia Militar, mesmo com um corte profundo na perna.

Na unidade, deram-lhe cinco pontos no corte, e em seguida ele recebeu alta. De acordo com o PM, o ferimento quase atingiu a femural, uma importante veia do corpo humano.

O caso foi registrado como lesão corporal no 20° Distrito Policial, de Água Fria. “A vítima foi orientada pela autoridade signatária do prazo decadencial de 6 meses para oferecimento de representado”, segundo o boletim de ocorrência.