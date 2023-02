Politec suspende emissão de RG em todas as unidades do Ganha Tempo

Os atendimentos para emissão e agendamentos de documentos de identidade no modelo atual ficarão suspensos em todas as unidades do Ganha Tempo, a partir da próxima segunda-feira (13). A medida é temporária e foi tomada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), para a adequação de sistemas para a implantação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e capacitação dos servidores.

Neste período, a retirada de RGs já solicitados continua sendo feita normalmente.

Conforme a Politec, os atendimentos para solicitação do documento de identidade serão retomados no dia 6 de março, com o novo modelo. Já a entrega dos RGs que já foram solicitados continuarão sendo feitas normalmente nas unidades do Ganha Tempo.

A Carteira de Identidade Nacional será emitida em modelo único e reconhecida em todo território nacional. Além disso, possui um QR Code, que contribuirá com o trabalho dos órgãos de segurança, facilitando a verificação e autenticidade do documento.

O novo documento também segue padrões internacionais e possui o código MRZ – o mesmo do passaporte, que permite a entrada em países do Mercosul com maior facilidade.

A Politec ressalta que, apesar da implantação do novo modelo de identidade, o documento atual tem validade até 2032, portanto não será preciso trocá-lo imediatamente, de modo que a transição pode ser feita de forma gradual.