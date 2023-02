Porto Belo: conheça a nova queridinha do litoral catarinense

A temporada de verão ainda não terminou, mas a cidade de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, já comemora os resultados da estação. Localizada no coração da Costa Esmeralda, cujo nome remete à cor deslumbrante das suas águas claras, a cidade vem despontando como uma das mais charmosas e de melhor custo benefício da costa Sul brasileira.

O pequeno município já vê o fluxo turístico subir cerca de 40% em relação ao período pré – pandemia e o crescimento tende a ser contínuo. Com a consolidação do seu turismo náutico e a chegada de empreendimentos imobiliários inovadores e pautados em sustentabilidade, o futuro é promissor.

Reunindo qualidades raras, Porto Belo tem localização estratégica por estar a pouquíssimos quilômetros da badalada Balneário Camboriú e a cerca de uma hora da capital Florianópolis, mas conserva o aconchegante ar de tranquilidade das cidades históricas com morros, recôncavos, vilas e pequenas povoações. De geografia única, é um porto natural e suas enseadas abrigam águas perfeitas para veleiros, caiaques e outras atividades náuticas.

“O desenvolvimento está acontecendo de forma oportuna, planejada e ordenada. Manter a essência da cidade, conservar as características originais de Porto Belo são prioridade absoluta para nós. Muitas medidas estão sendo tomadas no sentido de preservar as zonas turísticas e desenvolver novas áreas de interesse para este fim, mas isso tudo ao mesmo tempo em que criamos ações estruturantes para manter a qualidade de vida dos moradores e turistas”, afirma Zene Drodowski, presidente da Fundação de Turismo de Porto Belo.

Vocação que vem do nome

Não é à toa que a cidade se chama Porto Belo. Apenas em relação ao turismo náutico, a cidade deve fechar o verão contabilizando 53 mil turistas e 17 mil tripulantes de cruzeiros nacionais e internacionais. No total, a temporada contará com 19 navios fazendo escala no píer municipal. Mesmo com o verão 2023 longe de terminar, o município já tem 18 cruzeiros confirmados para a temporada 2024.