Prefeito acerta detalhes de doação de área para construção do Centro de Diagnóstico de Câncer

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, realizou nesta quarta-feira (15), uma reunião para acertar os detalhes da doação de uma área do município, onde será construído o Centro de Diagnóstico do Hospital do Amor. A reunião aconteceu no gabinete do Paço Municipal e contou com a participação do presidente do Sanear, Paulo José Correia, do Procurador Geral do município, Rafael Santos de Oliveira, do representante do grupo de apoio aos pacientes com câncer, Valdir Corrêa, da secretária de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues e vereadores.

O Centro de Diagnóstico será mais um importante espaço para a população de Rondonópolis e região com serviços especializados no diagnóstico de doenças oncológicas.

Durante a reunião foram discutidos os detalhes da doação, como a forma de transferência da área e as obrigações que serão assumidas pelo Hospital do Amor em relação à construção e operação do Centro de Diagnóstico.

O prefeito José Carlos do Pátio reforçou o compromisso da Prefeitura em contribuir com a construção de um espaço de saúde tão importante para a população e garantiu que a doação será feita de forma transparente e dentro da lei. “Na reunião, foi acordado que a prefeitura irá destinar uma área de 20 mil metros quadrados diretamente ao Hospital do Amor, está tudo bem encaminhado e estamos preparados para atender essa demanda”, disse o prefeito.

Segundo o vereador Dr. José Felipe Horta, membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, encontraram uma solução definitiva para a questão da doação do terreno ao Hospital do Amor. “O prefeito solicitou que elaborássemos um novo documento para doação do terreno diretamente ao hospital, uma vez que já havíamos elaborado um requerimento para doação do mesmo terreno ao Estado anteriormente. Sendo assim, será redigido um ofício formalizando a doação da área ao hospital”, explicou o vereador.

Valdir Correia, presidente da Associação Amor de Voluntários de Combate ao Câncer de Mato Grosso (AAVCC-MT), expressou gratidão ao prefeito e reconheceu que o projeto envolve muitas pessoas. “Entendemos que não depende somente do prefeito, mas com as tratativas anunciados hoje, acreditamos que as coisas possam avançar”, afirmou Correia.