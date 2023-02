Prefeito confirma inauguração do residencial Celina Bezerra com a presença do presidente Lula

“O Brasil estará em Rondonópolis nesta sexta-feira”, declarou o prefeito José Carlos do Pátio ao fazer o anúncio da inauguração do residencial Celina Bezerra marcada para as 9h desta sexta-feira, dia 3 de março. A entrega das chaves vai ser feita pelas mãos do presidente Luis Inácio Lula da Silva, confirmado para estar em Rondonópolis acompanhado de sua equipe ministerial.

O residencial Celina Bezerra é um conjunto de prédios composto por 1.440 apartamentos que teve sua construção iniciada na gestão da então presidente Dilma Rousseff e após ter obras paralisadas, contou com aporte de recursos do município para sua retomada e conclusão.

“Estamos muito felizes e nosso sentimento é de gratidão. Não só pelo Celina Bezerra, mas por todos os investimentos que o governo federal fez na área do saneamento básico e principalmente da habitação”, destacou Pátio. O prefeito confirmou, além do presidente Lula, a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Carlos Fávaro, das Cidades Jader Barbalho Filho, da Justiça e Segurança Flávio Dino, e dos Povos Originários Sônia Guajajara.

O presidente da Câmara vereador Júnior Mendonça endossou a presença do presidente Lula e comitiva com a confirmação feita pela Palácio do Planalto na noite desta segunda-feira (27). O líder do legislativo municipal pretende articular com o presidente e equipe ministerial investimentos para diversos setores da cidade.

Essa será a primeira viagem oficial do presidente Lula ao interior do Centro-Oeste após a posse. A expectativa é que além da inauguração do Celina Bezerra, seja anunciada a retomada na segunda etapa do residencial que vai beneficiar mais 1.150 famílias.