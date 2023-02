Prefeito se reúne com moradores e anuncia área de lazer e mutirão de serviços

Após se reunir com a comunidade do Residencial João Antonio Fagundes na noite de sexta-feira (24), o prefeito José Carlos do Pátio anunciou uma série de melhorias para o bairro. Entre elas, a construção de uma área de lazer e um mutirão de serviços para atender as reivindicações dos moradores.

“Na segunda-feira (27), já vou encaminhar a área de lazer para licitação e dia 8 de março terá início um grande mutirão no bairro. Os secretários municipais vão realizar busca ativa de crianças que precisam de creche, fazer o planejamento familiar, vacinação, castração, limpeza, plantio de mudas e urbanização”, afirmou o prefeito.

No sábado (11), será a concentração de todas as Secretarias para finalizar os trabalhos dentro da comunidade. “Nessa região já tem uma creche grande que fica no Residencial Sítio Farias e que tem espaço para atender as crianças, estamos fazendo a maior escola municipal que fica entre o Farias e o Antonio Fagundes e além dos serviços do mutirão, vamos coroar com a licitação da área de lazer”, salientou o gestor.

O prefeito também aproveitou para lembrar sobre a história do bairro. “O Antonio Fagundes foi um dos últimos bairros que nós construímos dentro do projeto das 20 mil casas populares. E eu concordo que essa região precisa dessa atenção do poder público solicitada pelo presidente do bairro, George Ribeiro, quero parabenizá-lo por essa preocupação com a comunidade e pelo trabalho que vem desenvolvendo”, diz Pátio.

Para George a reunião foi bem produtiva e ele acredita no resultado positivo das ações definidas pela gestão. “As pautas foram apresentadas ao prefeito e me senti bastante contemplado, assim como os moradores, pois praticamente todas as demandas que solicitamos foram respondidas aos moradores e serão resolvidas”, comentou o presidente do bairro.