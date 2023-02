Prefeitura abre inscrições para o processo seletivo de professores do Zumbi dos Palmares

Os profissionais interessados em atuarem como professores ou suporte pedagógico no cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares precisam fazer a inscrição para o processo entre os dias 13 e 22 de fevereiro.

As inscrições são feitas por meio do formulário disponível no link de inscrições sendo indispensável anexar todas as documentações exigidas. “O envio incompleto dos documentos solicitados inviabiliza a sua inscrição, sendo imediatamente desclassificado(a) do processo seletivo”, cita o edital.

As vagas para professores são na área de história, geografia, matemática, química, física, língua portuguesa e redação, literatura, inglês, espanhol, biologia e filosofia. Há também vaga para suporte pedagógico.

“O seletivo ocorrerá em duas etapas, então faz-se necessário ler o edital com atenção”, explicou secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Cól.

A primeira etapa é a prova objetiva e tem caráter classificatório e eliminatório. A segunda etapa é composta por prova de título, avaliação curricular e de desempenho didático tendo caráter classificatório.

O edital com as informações sobre o seletivo estão no Diário Oficial nº 5.363 publicado em 13 de janeiro deste ano (Link do edital).