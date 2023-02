Prefeitura aguarda conclusão dos serviços para início das aulas da Unemat em novo prédio

Estão em fase final as obras de conclusão do complexo que vai abrigar as turmas da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat). O anúncio foi feito pela secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col, que acompanha diretamente o andamento das obras no local que também é a sede da Secretaria.

Por conta disso, o início das aulas foi prorrogado para o dia 14 de março, conforme entendimento do município com o diretor político, pedagógico e financeiro da Unemat, Caio Enside após consulta dos coordenadores de cada curso.

Os itens que faltam para serem concluídos são o projeto hidrossanitário, que faz a ligação de todo o complexo nas redes de água e esgoto do Sanear; e a construção da cabine de transmissão da energia elétrica, responsável por rebaixar a tensão da energia que chega no local para então ser distribuída na rede interna do complexo.

De acordo a secretária, os dois serviços estão em fase final de execução e com isso o novo prédio, localizado no antigo aeroporto nos altos da rua Fernando Correia da Costa, vai ficar pronto para receber os alunos da Unemat.

A intenção do município é que as aulas desse ano já comecem com todas as 18 turmas, dos turnos matutino e noturno, dentro das novas salas de aula. A expectativa da secretária é que isso aconteça na primeira semana de março, visto que toda a parte de mobiliário já foi adquirida pelo município e já está sendo entregue pelos fornecedores.

O novo prédio conta com 11 blocos de salas da aula, três blocos para o setor administrativo e a biblioteca, o bloco onde vai funcionar o refeitório e ainda o auditório que tem capacidade de receber 200 pessoas sentadas.