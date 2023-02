Prefeitura de Rondonópolis lança o projeto “Família Acolhedora”

A Prefeitura de Rondonópolis lançou o projeto “Família Acolhedora” na tarde desta sexta-feira (24) durante evento no Paço Municipal tornando o primeiro município do Mato Grosso a implantar este tipo de serviço.

O serviço do Sistema Único de Assistência Social da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (Sempras) visa prestar acolhimento mais adequado ao desenvolvimento das crianças e adolescentes por meio de cuidados temporários em casas de famílias acolhedoras quando não podem permanecer em sua família de origem.

“As famílias se cadastrarão para se submeterem a uma capacitação e serem realmente cadastradas como famílias com capacidade para receberem as nossas crianças. Então, não é qualquer um, não, não é. Existem requisitos, dentre eles a idade, dois anos de moradia em Rondonópolis, as famílias terem idoneidade moral, ter pelo menos uma renda familiar. Eles receberam uma bolsa auxílio, mas não é emprego gente, é um serviço voluntário, social, com o maior objetivo do mundo que é salvar a nossa humanidade”, explicou a juíza da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis, Maria das Graças Gomes da Costa.

De acordo com a secretária Fabiana Rizati, a família acolhedora será acompanhada pela equipe técnica da Sempras que estará constantemente ofertando suporte necessário para os possíveis desafios e descobertas que ocorrerem durante o acolhimento da criança até que seja possível voltar para a família de origem ou serem encaminhados para um lar definitivo, em caso de adoção designada pela Vara da Infância e Juventude.

“Hoje o município tem um abrigo institucional que não é o suficiente e não nos alegra de ter crianças no sentido de acolhimento institucional, nessa modalidade a gente não consegue dar uma individualidade necessária. Em março o prefeito José Carlos do Pátio assinou um termo e se comprometeu junto com a Corregedoria do Estado em fazer essa proposta e ampliar a oferta dos serviços para família acolhedora é pensando que crianças e adolescentes quando convivem num seio familiar, muito melhor se desenvolve”, pontuou Rizati.

A promotora de justiça Patrícia Dower vê o projeto como uma opção a mais pra acolhimento de crianças e adolescentes “que tenham por determinação da Justiça da Infância e Juventude sido separados de sua família de origem ou família extensa por alguma situação de risco em que eles se viram envolvidos”, justificou. O trabalho integrado entre o Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura é essencial para que o projeto caminhe bem. As famílias além de receberem capacitação e serem acompanhadas pelas Sempras também terão acesso a um auxílio da Prefeitura para custear as despesas das crianças. “Nós temos já a casa rotativa no qual eu sou o pai de 32 crianças. Agora eu estou distribuindo um pouco a responsabilidade pra outros pais. Então a Prefeitura vai financiar famílias que vão cuidar das crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Eu quero aqui dizer que é inovador isso no Mato Grosso e em Rondonópolis e nós queremos ampliar cada vez mais”, explanou o prefeito José Carlos do Pátio.

A inovação no município está sendo bem recebida pelas entidades e representantes de diversos órgãos como a vice-presidente do Judiciário mato-grossense, a desembargadora Maria Erotides Kneip. “Em primeiro lugar eu quero parabenizar Rondonópolis. A segunda cidade em arrecadação do estado de Mato Grosso está em defesa das crianças que precisam de um lar substituto, isso significa em primeiro lugar maturidade da sua gestão e compromisso social. Significa respeito aos direitos humanos de crianças e adolescentes”, comentou Kneip.

A proposta do serviço família acolhedora quer transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Para saber mais sobre o serviço acesse o site www.familiaacolhedora.org.br ou procure a Sempras no endereço Avenida Getúlio Vargas, n°1439, Vila Aurora ou pelo telefone (66) 3439-9100.