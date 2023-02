Prefeitura inaugura área de lazer no Coopharondon

Mais um espaço de lazer foi inaugurado em Rondonópolis (MT). Desta vez a área de lazer foi entregue no bairro Coopharondon, nesta sexta-feira (3).

“Estou muito feliz. Estamos vendo nossa população indo para as praças, passeando, brincando. O nosso povo trabalha muito. Essa semana estamos inaugurando cinco praças, então vou lançar mais praças, mais áreas de lazer. Estou muito feliz. O que nós queremos é investir no verde, na qualidade de vida da população e isso é preponderante” destaca o prefeito José Carlos do Pátio.

O espaço é amplo, moderno, com pista de caminhada, quadra de futebol, quadra de areia, basquete, estruturas como mesas de concreto para jogos de dama e xadrez, tênis de mesa, bancos de madeira, entre outras atividades.