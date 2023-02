Prefeitura lança o Programa Saúde na Escola para o ano letivo de 2023

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), por meio da Superintendência Pedagógica lançou na quinta-feira (16) o Programa Saúde na Escola (PSE) para o ano letivo de 2023, com a presença de diretores e coordenadores das unidades no auditório do Anexo I da Smecel. Este ano o programa irá ampliar o número de escolas a serem atendidas na Rede Municipal como também na Rede Estadual.

Instituído em dezembro de 2007, o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação que tem a finalidade de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica, por meio da articulação entre os profissionais de saúde da Atenção Primária e dos profissionais da educação.

De acordo com a superintendente Pedagógica, Luz Marina Coelho, o programa já acontece no município e a inovação para este ano fica por conta do aumento das escolas a serem atendidas pelas equipes de Estratégia de Saúde das Famílias que também serão ampliadas para a realização dos trabalhos. “Como no biênio anterior, este ano também teremos as ações de prevenção à Covid-19, além dos outros temas que são bem abrangentes e pontuais”, explicou.

A representante do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), Marta Neris disse que o programa, que está inserido no PSE, vai disponibilizar uma formação de 30 horas para os profissionais da Educação e Saúde, além de planos de aula para serem aplicados aos alunos em sala.

O Superintendente da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Várzea Grande, Geovane Renfro da Silva, afirmou que a perspectiva de expansão da Estratégia de Saúde da Família do município, que estava em 30% e deverá chegar em mais de 70% até o final do próximo ano, acompanhada da ampliação do quadro de Agentes Comunitários de Saúde e a importância das ações intersetoriais, onde o trabalho em parceria com a Secretaria de Educação são tão importantes quanto necessários. “Nossa proposta é envolver toda comunidade escolar para trabalhar os vários temas previstos no documento do PSE de acordo com a realidade de cada unidade, com ações como produção de textos, cartazes e atividades lúdicas para uma maior adesão de todos às questões relacionadas à saúde”, declarou.

Para este ano de 2023, o Programa Saúde na Escola (PSE) contou com a adesão de cerca de 100 escolas, entre unidades da rede municipal e estadual em Várzea Grande.