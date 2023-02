Prefeitura oferece 175 vagas de cursos gratuitos de formação profissional

Estão abertas as inscrições para os cursos de formação profissional que a Prefeitura de Rondonópolis realiza em parceria com a Obra Kolping. São 175 vagas nas áreas administrativa, da estética e também da confeitaria que fazem parte da segunda etapa do Projeto Reconstruindo o Futuro.

As inscrições são feitas diretamente nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os interessados devem procurar a unidade mais próxima de casa. Alguns dos cursos estão previstos para começar no dia 27 de fevereiro e outros no dia 06 de março.

Nas áreas da estética e beleza são 25 vagas para manicure e pedicure no Cras do Residencial Magnólia, 25 vagas para designer de sobrancelhas no Cras do Ana Carla, 25 vagas para o curso de massagem no Cras do Alfredo de Castro, 25 vagas para quem quiser aprender a fazer maquiagem no Cras Rio Vermelho e ainda 25 vagas de cabeleireiro no Cras Sagrada Família.

Quem preferir se profissionalizar na área administrativa a Prefeitura está oferecendo 25 vagas para o curso de Informática Básica que será realizado na Obra Kolping.

Também estão disponíveis 25 vagas para o curso de confeiteiro que será realizado no Cras do Conjunto São José.

As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro, portanto os interessados devem ficar atentos para não perder o prazo.