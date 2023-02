Presidência compra 11 móveis ao custo de R$ 379 mil, sem licitação

A Presidência da República decidiu comprar sem licitação 11 móveis, no valor de R$ 379 mil. O extrato que dispensa a abertura de edital para a aquisição dos objetos foi publicado no Diário Oficial em 3 de fevereiro. O texto não apresenta detalhes do que de fato foi comprado.

O governo afirma apenas que a aquisição é justificada por “necessidade de recomposição do mobiliário”.

De acordo com informações levantadas pelo R7, os objetos serão colocados no Palácio do Planalto, no andar que abriga a sala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Três empresas foram escolhidas para fornecer os móveis, sendo que uma delas vai receber R$ 187.780.

Outra empresa receberá R$ 182.658. Uma terceira, R$ 8.990. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que a solicitação de informações foi enviada à Casa Civil, que ainda não se manifestou sobre o caso.

Em janeiro, a Presidência gastou R$ 216 mil para acomodar Lula e a primeira-dama Rosângela Silva em um hotel de Brasília. A alegação foi que o Palácio da Alvorada não estava em condições de receber o chefe do Executivo e a esposa.