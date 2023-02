Preso, atirador de chacina afirma que não queria matar mulher e criança

Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, chegou à Penitenciária Central do Estado (PCE) na tarde desta sexta-feira (24). Um vídeo mostra o momento em que ele chega à unidade.

Segundo informações, ele foi colocado em uma cela individual no Raio 8.

Ainda ontem (23), após Edgar se entregar a polícia, o advogado dele contou algumas declarações feitas pelo autor dos disparos.

Segundo a defesa, a mulher e a criança não eram alvos da dupla, mas entre os outros havia animosidade entre as partes.

Ainda de acordo com o advogado, as armas usadas eram registradas, já que ele já havia frequentado um clube de tiro.

O CRIME

Seis pessoas foram mortas no local e uma morreu no hospital na tarde de terça-feira (21) em um bar no bairro Lisboa, no município de Sinop.

Ezequias e Edgar estariam jogando no bar e teriam perdido. Logo depois, eles foram buscar mais dinheiro, mas acabaram perdendo novamente.

Irritados, eles foram até o carro, pegaram as armas e iniciaram a matança. Entre as vítimas, uma adolescente de 12 anos e o pai dela.

Eles ainda pegaram dinheiro e pertences do local e fugiram logo depois.