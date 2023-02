Procurado pela Polícia Civil por tortura e ocultação de cadáver é preso em residência com R$ 6 mil e drogas

Um criminoso procurado pela Polícia Civil foi preso nesta quinta-feira (02.02), em Alto Araguaia, em uma casa onde foram apreendidos mais de R$ 6 mil. Ihan Kelvin, de 24 anos, responde pelos crimes de tortura, cárcere privado e ocultação de cadáver.

Ele foi localizado em uma residência usada como uma espécie de ‘cofre’, por traficantes, para guardar valores arrecadados com a venda de entorpecentes.

Equipes da Delegacia de Alto Araguaia seguiram ao bairro Gabiroba para apurar uma denúncia anônima que apontava um possível local onde ocorria a venda de drogas. Na casa, os policiais civis confirmaram a denúncia e verificaram que uma das pessoas presentes no local era o foragido Ihan Kelvin, conhecido como ‘Máscara’,investigado pela prática dos crimes de tortura, cárcere privado e ocultação de cadáver.

Além do foragido, também estava na residência uma mulher, de 20 anos. Foram apreendidos mais de R$ 6 mil e drogas. Também foi encontrado na casa material de propaganda política de um candidato a deputado federal nas últimas eleições.

A mulher e o foragido foram conduzidos à Delegacia de Alto Araguaia e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do cumprimento do mandado contra Ihan. Os dois serão encaminhados para audiência de custódia e colocados à disposição do Poder Judiciário.

As investigações continuarão no sentido de verificar eventuais crimes associados ao material político encontrado no local e possível participação de outras pessoas.