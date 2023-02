Projeto oferece 100 vagas gratuitas para oficinas de balé clássico

O projeto ‘Dança – uma oportunidade de aprendizado’ está com inscrições abertas para 100 vagas gratuitas em oficinas de balé clássico, que serão realizadas em Cuiabá. Podem participar crianças, adolescentes e jovens de famílias que recebem até um salário mínimo. As inscrições serão realizadas de forma presencial até 10 de fevereiro, no Shopping Goiabeiras.

O projeto tem patrocínio do Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e é realizado pela Companhia das Artes e Associados – Cidarta. Além das oficinas, os alunos também recebem o uniforme de balé e figurinos de dança para uso durante o espetáculo de encerramento das atividades.

A seleção ocorrerá no dia 11 de fevereiro, em três horários: das 14h30 às 15h30, para crianças dos 10 aos 12 anos; das 15h30 às 16h30, de 13 a 15 anos e das 16h30 às 17h30, para jovens entre 16 e 18 anos. Já o resultado da seleção sai em 13 de fevereiro. Logo depois, serão definidos os dias e horários das aulas. O enceramento do projeto, com apresentação especial ao público será no dia 13 de maio, no Espaço Cultural do Shopping, das 17h às 18h30.

Para participar, além da renda familiar de até um salário mínimo, os candidatos também precisam comprovar matrícula em escola pública e ter disponibilidade para participar das aulas entre 13 de fevereiro e 13 de maio. As oficinas serão realizadas no período vespertino, e os selecionados não precisam ter conhecimentos de dança.

Serviço:

Inscrições presenciais para oficinas gratuitas de balé clássico

Prazo: até 10 de fevereiro

Local: Companhia das Artes e Associados – Cidarta, localizada no primeiro piso do Shopping Goiabeiras, em Cuiabá

Mais informações: (65) 99943-7748 (whatsapp) e telefone 3322-2426