Queda de árvore derruba poste e atrapalha trânsito na BR-364

A queda de uma árvore de grande porte no início da tarde desta quarta-feira (15) na BR-364, próximo ao Batalhão de Polícia Militar de Rondonópolis, gerou transtorno no trânsito. Segundo informações, a queda da árvore foi ocasionada pelos fortes ventos e as galhas bateram nos fios.

A pista foi interditada e o Corpo de Bombeiros acionado. Um caminhão guincho foi usado para retirar o material.

Um grande congestionamento se formou no loca. Policiais militares e rodoviários federais estivaram no lugar fazendo o controle do trânsito.