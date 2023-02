Queijos brasileiros ganham mais um destaque internacional

A gastronomia brasileira possui sabores incomparáveis que percorrem a cultura e história do país. Os nossos queijos são iguarias conhecidas pelo mundo inteiro entre os melhores e, além do sabor, fornecem uma lista de vitaminas como: A, B2, B9, B12, D. Há milhares de sabores, como mussarela de búfala, brie, camembert, provolone, gorgonzola, cottage, ricota, prato, parmesão, edam, estepe, meia cura, coalho, entre outros.

Essa iguaria típica alcança prêmios internacionais que atestam o reconhecimento e a produção no país. E mais uma vez três queijos brasileiros foram destaque no ranking da Teste Atlas de “Best Rated CHEESES in the World” (Melhores Classificados QUEIJOS no mundo).

É claro que o queijo Canastra estaria nesse ranking. Em 11ª posição, essa iguaria é reconhecida pela sua maciez com um sabor levemente ácido e ligeiramente picante. Originário da região da Serra da Canastra no estado de Minas Gerais, o queijo é feito de leite de vaca cru e passa por um período de maturação de 21 dias, alguns chegando a até 40 dias. O queijo sempre esteve presente na história do país, sendo, antigamente, utilizado como presente para os “nobres” que visitavam o Brasil.

Em 39ª posição está o Queijo Coalho, desenvolvido por meio da maturação do leite de vaca tradicional do Nordeste brasileiro. Esse quitute possui uma forte característica, sua textura é firme e ao mesmo tempo elástica e possui uma cor ligeiramente amarelada. Os brasileiros costumam degustar o Coalho em palitinhos, inclusive, na praia, pela capacidade de resistir a altas temperaturas e derreter de maneira única. Um sabor sem igual que une o salgado ao ácido, podendo ser grelhado e polvilhado com orégano.

Também macio, mas esponjoso, o Queijo Minas está presente no Brasil inteiro. Essa deliciosa construção do leite cru de vaca, levemente salgado com maturação é utilizado em todos os tipos de receitas brasileiras, conquistou o 94º lugar no ranking da Teste Atlas. Geralmente degustado pelos brasileiros em lanches, o queijo combina com tudo, entre filés, aperitivos, frutas, saladas e sobremesas, casando perfeitamente com goiabada no clássico Romeu e Julieta. Além de harmonizar perfeitamente com cervejas de trigo leves.