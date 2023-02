Região do Atlântico passa por obras de melhorias no abastecimento e Sanear solicita uso racional

A direção do Sanear divulgou nota na manhã deste sábado (04) informando que adotou medidas emergenciais para regularizar o fornecimento de água no Residencial Três América e em parte da Vila Paulista – ambas localizada na grande região do Jardim Atlântico. O abastecimento foi retomado no final da manhã e deve ser regularizado plenamente de forma gradativa ao longo do dia.

O diretor-técnico do Sanear, Hermes Ávila, explicou que a região passa por obras de implantação de um sistema de regulação de pressão para evitar quebras e vazamentos na rede de água. O investimento visa melhorar o abastecimento e reduzir custos causados por vazamentos.

“Vários pontos da cidade já receberam esses equipamentos e não havíamos registrado ainda esse tipo de problema. O importante é que conseguimos fazer o diagnóstico e já estamos trabalhando para evitar prejuízos maiores aos moradores. Lamentamos o ocorrido e pedimos a compreensão de todos”, disse Ávila.

A implantação dos equipamentos faz parte de um projeto de modernização e foi informada previamente pelo Sanear em notas divulgadas pela imprensa nas últimas semanas.

O comunicado divulgado hoje diz que a causa do problema na região do Jardim Atlântico foi identificada e a solução definitiva deve ocorrer até a próxima quarta-feira. As medidas já adotadas devem assegurar o abastecimento no período, mas a orientação é para que os moradores façam uso controlado e evitem desperdício.

Veja abaixo a íntegra do comunicado emitido pelo Sanear.

COMUNICADO

O Serviço de Saneamento Ambiental Terezinha Silva de Souza (SANEAR) informa que adotou medidas paliativas e emergenciais para restabelecer o fornecimento de água na grande região do Jardim Atlântico, particularmente no Residencial Três Américas e na parte mais alta da Vila Paulista.

O abastecimento já foi retomado e deve ser normalizado ao longo do dia.

Informamos que a região está recebendo obras visando a melhoria da rede de água, prevenindo quebras e perdas. Este serviço foi realizado em outros pontos da cidade sem maiores complicações, porém, neste caso, adversidades no abastecimento.

O problema já foi identificado e será sanado de forma definitiva até a próxima quarta-feira (08). As medidas já tomadas garantirão o fornecimento, mas solicitamos que neste período a comunidade faça o uso racional para evitar prejuízos com eventual intermitência.

O SANEAR agradece a compreensão dos moradores e reitera que todos os esforços estão sendo feitos para atender os moradores e evitar novas interrupções.