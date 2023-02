Representantes do Banco do Brasil conferem últimos detalhes no Celina Bezerra

Uma equipe técnica do Banco do Brasil esteve em Rondonópolis nesta terça-feira (07) e foi recebida pelo prefeito José Carlos do Pátio no loteamento Celina Bezerra. Eles foram conferir de perto os últimos detalhes que faltam para fazer a entrega do empreendimento para as famílias beneficiadas.

Acompanhados pela secretária de Habitação e Urbanismo do município, Huani Rodrigues e o ex-secretário Paulo José Correa, que trabalhou diretamente no começo da construção do loteamento, os técnicos fizeram uma avaliação do acesso do residencial, das ruas, iluminação pública e o estacionamento.

Tendo em vista a urgência em concluir e liberar o acesso das famílias em suas novas moradias o município já está fazendo as adequações solicitadas pelos técnicos do Banco.

Os secretários de Infraestrutura, Vinícius Amoroso e de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, bem como o presidente da Coder, Argemiro Ferreira, participaram da vistoria e deram ordem de serviço para o que foi solicitado pela equipe do Banco do Brasil.