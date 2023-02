Rir é preciso

Enquanto buscava nos noticiários de hoje um assunto para o texto deste editorial, assustei-me com as notícias. Tem o Biden visitando a Ucrânia enquanto o principal diplomata chinês visita a Rússia (será que vamos ter guerra mundial outra vez?), deteriorando ainda mais a relação Estados Unidos x China, especialmente depois do incidente do balão chinês sobrevoando território americano. Tem as mortes na Turquia e Síria em razão do terremoto do início do mês. Tem as mortes no litoral norte de São Paulo pelas chuvas históricas e desabamentos.

Tem também invasão de propriedades rurais em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná (sim, as invasões voltaram!) por parte da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL). Tem até a “Geleira do Apocalipse” derretendo mais rapidamente do que previam os cientistas, o que pode fazer o nível do mar subir 7 metros e afetar comunidades litorâneas mundo afora. Tem carro alegórico de uma escola de samba pegando fogo antes de entrar na avenida. É… avião que voa não é notícia, realmente.

Depois de ver tudo isso, fiquei até constrangido por ter acabado de contar uma piada a uma colega de trabalho. Depois, pensei com os meus botões: “Uai, é tanta desgraceira que só com um pouco de humor a gente consegue enfrentar o dia a dia”. Claro que não estou fazendo apologia à irreverência absoluta ou priorizando a brincadeira em relação à tragédia que vivem milhares de pessoas. O que estou a afirmar é que o humor é realmente necessário para arrefecer a dor.

E humor não faz a gente rir, somente; ele faz a gente pensar também. Bom, tem humor de todo tipo. Tem aquele mais ingênuo, como o do “Chaves” ou o da “Praça é Nossa” (se bem que as piadas do Ceará não são nada ingênuas). Tem humor escrachado (desse eu não gosto), como os do tipo “Zorra Total” e do pessoal do “Pânico”. Tem o humor crítico ou ácido, como o que fazia o pessoal do CQC, da Band.

Agora, o humor inteligente como faziam os mestres Chico Anysio e Jô Soares está em falta no mercado. Eles compunham personagens que nos retratavam na telinha e que expunham todas as nossas mazelas, sociais e pessoais. Nunca a homofobia foi tão bem retratada como nos quadros do “Capitão Gay”, do Jô, ou do “Aroldo”, de Chico. Em roteiros bem construídos, eles desconstruíam toda hipocrisia da sociedade, e isso nos levava a pensar.

Eu gosto muito de contar piadas e, mesmo não tendo um milésimo do talento dos grandes mestres que acabo de citar, acabo vez ou outra arrancando uma gargalhada ou, ao menos, um sorriso. Não que eu pretenda com isto esquecer dos dilemas diários com os quais nos ocupamos. É que rir é preciso, senão a gente não aguenta o volume massivo de informações terríveis que ocupam os veículos de comunicação. A propósito, vou ali contar outra anedota. Quem sabe não arranco outro sorriso!