Rita Lee é internada em estado ‘extremamente delicado’

A cantora Rita Lee, 75 anos, diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta, 24. Seu estado de saúde seria, segundo as primeiras informações, ‘extremamente delicado’.

A família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado. “A cura da minha mãe me emocionou pra car…. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, escreveu o filho Beto Lee.

A última publicação de Rita Lee no Instagram foi há cinco dias. A cantora publicou uma imagem das unhas pintadas durante o Carnaval. “Em clima de folia”, escreveu na legenda.