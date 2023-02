Rondonópolis confirma morte por leishmaniose visceral e Secretaria de Saúde realiza mutirão

A Secretaria de Saúde começou nesta quarta-feira (8) um mutirão com o apoio de veterinários, controle químico e agentes de endemias no combate a leishmaniose, em Rondonópolis (MT). Os profissionais estão realizando exames, chipagens, uso de coleiras e fazendo bloqueios em todos bairros juntamente com o controle químicos durante a ação. Conforme informações da Secretaria de Saúde, um homem de 54 anos morreu nesta terça-feira (7) com leishmaniose visceral, no bairro São Sebastião.

“A preocupação nesse bairro é a criação de galinhas, esse óbito que teve ai é através da criação de galinhas, porque o mosquito palha fica em meio das fezes da galinha e é proibido criar galinha no perímetro urbano e porco também. Quero dizer que a vigilância vai estar fazendo a fiscalização. Primeiramente ela vai dar uma notificação de 15 dias para estar retirando tanto as galinhas, quanto os porcos e se não retirar vai ter uma multa e isso é preocupante com a nossa saúde e de toda a população e também queria dizer para a população abrir as portas para esses agentes de endemias, eles estão a caráter, usando coletes, bolsas, estão com os nossos veterinários também. Isso é importante para nossa saúde” ressalta o gerente de Vigilância Ambiental da UVZ, Wagner Santos.

O Superintendente de Saúde Coletiva, Paulo Padim, alerta para que as pessoas tenham consciência e cuidem dos animais.

“O ano passado nessa mesma região teve o óbito de uma criança e em 2022 nós tivemos 44 casos de leishmaniose que é aquela da ferida e a visceral nós tivemos quatro casos no ano passado, além do óbito da criança. Esse ano nós já estamos com um óbito e um caso da visceral que é a que mais complica. Hoje estamos entrando na região, fazendo um arrastão de casa em casa, levando nesse trabalho o cadastro dos animais, fazendo a coleta do sangue para ver se os animais estão com a doença ou não, vacinando contra a raiva, fazendo cadastro para castração pelo poder público e fazendo borrifação, inclusive a gente pede para que as pessoas abram as portas das casas para que os agentes de endemias e os nossos veterinários possam entrar e ver se tem problema do mosquito da dengue, larva, leishmaniose, que as pessoas tenham a consciência da quantidade de animais que possuem em casa e que esses animais precisam ser tratados e existe tratamento para isso” explica Paulo Padim.

O Superintendente ainda deixa claro que no centro zoonoses da cidade os testes para detectar a doença, castração, vacinas são gratuitas.