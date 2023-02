Rondonópolis cria 5.346 vagas e é cidade que mais gera emprego no interior de MT

Mantendo os resultados positivos na geração de empregos, Rondonópolis fecha 2022 como a cidade que mais criou vagas de trabalho no interior de Mato Grosso. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal mostra que em 2022, foram abertas 5.346 novas vagas de emprego em Rondonópolis. No período, foram registradas 49.891 admissões frente a 44.545 desligamentos.

Para o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, os dados divulgados pelo Caged apontam ainda que Rondonópolis teve em 2022 uma performance melhor que o Brasil e que Mato Grosso na quantidade de vagas de empregos geradas em relação ao número de habitantes.

Tomando com base a prévia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Censo 2022, que indica que a cidade conta com 253.388 habitantes, foram criadas em Rondonópolis 2.110 vagas de emprego para cada 100 mil habitantes. Esse índice ficou acima daquele de Mato Grosso, com 1.511 vagas abertas para cada 100 mil e do Brasil que registrou a criação de 981 vagas de trabalho para cada 100 mil habitantes.

Além disso, o secretário destaca que os setores de serviços e comércio se consolidam como os que mais geram empregos em Rondonópolis. Em 2022, o setor de serviços foi o que mais abriu novas vagas de trabalho na cidade, com 3.218 vagas. O comércio, por sua vez, foi responsável por gerar mais 1.015 empregos no período.

Ainda com resultados positivos, vem o setor da construção civil, que possibilitou a abertura de 979 novas vagas de trabalho no ano. A agropecuária também fechou 2022 com saldo positivo na geração de empregos, com a criação de 143 vagas. O setor da indústria foi o único com saldo negativo, registrando 9 vagas a menos de trabalho.

Os números de dezembro

O Caged mostra ainda que Rondonópolis teve saldo positivo na geração de empregos na maior parte dos meses em 2022, com exceção de dezembro, quando foi registrado saldo negativo de 975 vagas de trabalho.

Sobre dezembro, o secretário ressalta que o fechamento de vagas no período é histórico. “Os dados do Caged apontam que historicamente dezembro é um mês em que há mais demissões na cidade. Em 2021, foram fechadas no mês 560 vagas de trabalho em Rondonópolis e em 2020, 343. Por isso, é importante compreender que esse é um movimento que acontece todos os anos no mercado de trabalho”, explica.

Alexsandro Silva analisa que dezembro historicamente registra um número maior de demissões do que admissões, principalmente, na construção civil, justificado pelo período de chuva e de férias, e também no setor de serviços, com aumento de demissões em alguns segmentos como na educação, em decorrência do período de férias escolares. “Não há relação com o período pós-eleição, é um movimento do mercado de trabalho que vem ocorrendo todos os anos como mostram os números”, acrescenta.